Представитель ЛНР в Контактной группе Родион Мирошник заявил, что Украина поставила под вопрос Минские переговоры

Родион Мирошник сделал заявление. Фото: ЛИЦ

Срыв представителями Киева работы Контактной группы по политическим вопросам – поставил под вопрос дальнейшие переговоры в Минском формате. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

- Резников, покинув переговоры в блоке обсуждения политических вопросов в Контактной группе, поставил на грань срыва весь переговорный процесс в Контактной группе, - заявил он.

Реальная причина действий киевских представителей, по словам Мирошника, это стремление сорвать обсуждение вопросов политического урегулирования, к которым украинской делегации просто запрещено касаться, диктовать удобный состав делегаций Республик и возможность выбирать только выгодные Киеву вопросы для обсуждения.

- Кто-то готов пойти на такие заранее проигрышные уступки? Точно не Республики Донбасса. Либо переговорный процесс будет вестись полноценно и по международно признанным стандартам, либо Киев становится официальным виновником его срыва со всем набором соответствующих международных последствий, определенных для стороны, отказавшейся от выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН, - подчеркнул Родион Мирошник.

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