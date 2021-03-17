18 марта в Донецке будет дождливо, до 6 градусов тепла

На протяжении всего дня небо будет затянуто облаками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На протяжении всего дня небо в столице Донецкой Народной Республики будет затянуто облаками. С утра пойдет дождь. Днем он может ослабнуть, но не успокоится вплоть до вечера.

Утром столбики термометров покажут +2 градуса, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.

Ветер восточный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737-739 мм ртутного столба.

18 марта по народному календарю отмечают день памяти мученика Конона Исаврийского. Этого святого еще называют Огородником - с этого дня у предков начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».

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