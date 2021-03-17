В Пролетарском районе Донецка сгорел трамвай

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты. Фото: ДАН

Сегодня утром в столице Донецкой Народной Республики сгорел трамвай №15. ЧП произошло в районе 11-й городской больницы. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу районной администрации Елену Рязанцеву.

- В 5.00 в Пролетарском районе Донецка возле городской больницы №11 сгорел трамвай маршрута №15, - цитирует собеседницу агентство.

По словам Елены Рязанцевой, от возгорания трамвая никто не пострадал. Из-за того, что инцидент случился ранним утром, жертв среди горожан удалось избежать.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия выехали специалисты.

Напомним, трамвай №15 следует от остановки шахты №12/18 до площади Буденного. Протяженность маршрута составляет 9 километров.

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