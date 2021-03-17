За сутки в ЛНР зафиксировали 8 смертей от коронавируса

К сожалению, преодолеть болезнь удается не всем Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время борьбы с пандемией в Луганской Народной Республике зарегистрировали и подтвердили 3 397 случаев заражения жителей новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- На 17 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 3397, - сказано в сообщении.

При этом в Минздраве уточняют, что полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в Республике проживают, в общей сложности, 2 814 человек.

К сожалению, преодолеть эту коварную болезнь могут не все. Сообщается, что за последние сутки медики зафиксировали в Луганской Народной Республике 8 летальных случаев от ковида.

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