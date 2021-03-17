Украинские военные заминировали дорогу к Марьинке

В нарушение условий перемирия украинские саперы продолжают наращивать плотность минных полей. Фото: штаб «ООС»

Вблизи контрольно-пропускного пункта въезда и выезда «Александровка - Марьинка», расположенного на западной окраине Донецка, украинские силовики расставили новые минные ловушки. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Зафиксирована установка военнослужащими 28-й бригады 19 противотанковых мин ТМ-62 поперек дороги в населенном пункте Марьинка, - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что помимо этого, киевские военные расставили 10 мин в окрестностях поселка Невельское, расположенного к северо-западу от Донецка.

Напомним, что украинские саперы планомерно наращивают плотность минных полей в Донбассе. Ранее стало известно об установке ВСУ минных заграждений на севере Горловки, а также вблизи еще одного пропускного пункта - «Гнутово».

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