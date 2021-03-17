В день переговоров по Донбассу украинские силовики вновь открыли огонь из гранатометов

Киевские военные целенаправленно и планомерно расшатывают ситуацию на линии фронта. Фото: штаб «ООС»

Накануне очередного раунда переговоров по Донбассу ВСУ открыли гранатометный огонь по населенному пункту на юге Донецкой Народной Республики. Под обстрелом противника оказалось село Сосновское. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт украинскими военными в 11.35. Они произвели по селу 11 выстрелов из гранатометов, - уточняют наблюдатели.

Сообщается, что обстрел велся противником со стороны подконтрольного Киеву села Пищевик.

Напомним, что сегодня должна состояться очередная встреча Контактной группы по Донбассу, которую участники планируют провести в режиме видеоконференции.

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