В лесничестве на востоке ДНР произошел крупный пожар

На место происшествия выехали 16 спасателей и четыре пожарных машины (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амвросиевском лесном хозяйстве на востоке ДНР произошел крупный пожар, охвативший один гектар леса, а также 20 гектаров сухой растительности за его пределами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В урочище «Камышеваха-1» случился пожар. Огнем была уничтожена лесная подстилка на площади 1 гектар, а также сухая растительность на площади в 20 гектаров, - рассказали в ведомстве.

Пожар случился 16 марта. На его ликвидацию МЧС и лесничество направили шестнадцать спасателей и четыре пожарных машины. Возгорание локализовали, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике потушили 14 пожаров - они произошли в Донецке, Макеевке, Шахтерске, Харцызске, Амвросиевке и Ясиноватой.

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