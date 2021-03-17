В ДНР из больниц выписали еще 448 человек, переболевших коронавирусом

За сутки число выздоровевших от COVID-19 превысило число заразившихся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике были зафиксированы 328 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Медики провели еще 1 042 исследования, в ходе которых выявили 296 случаев заболевания COVID-19, а у 32 пациентов этот диагноз установили после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за сутки в Республике выздоровели 448 пациентов, переболевших коронавирусом. Также за это время были зарегистрированы семь новых смертей.

С учетом последних данных, за все время пандемии в ДНР подтверждены 27 047 случаев заражения COVID-19. На лечении остаются 5 535 пациентов, выздоровели от болезни 19 368 человек, умерли 2 144 больных ковидом.

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Отмечается, что это следствие снижения числа пациентов (подробнее)