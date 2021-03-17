В Луганске устраняют аварию, оставившую без тепла больше 13 тысяч жителей

Тепло в дома обещают вернуть до конца дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На теплотрассах Луганска и Алчевска произошли порывы, в результате чего более 13,5 тысяч абонентов остались без тепла. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Луганскгаз».

В Луганске порыв случился в районе квартала Волкова.

- Подача тепла была прекращена в жилые дома кварталов Волкова, Гагарина, Комарова, Левченко, на улицах 30 лет Победы, Учебная, Тухачевского, а также в 14 образовательных учреждений города, - говорится в сообщении.

Крупный порыв также произошел в Алчевске, где без отопления остаются 14 домов по улице Калинина.

Ремонтники приступили к устранению последствий аварий еще ранним утром.

- Работы планируем завершить в течение дня, - заверили на предприятии.

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