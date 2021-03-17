В Снежном от взрыва отопительного котла погибла женщина

На месте происшествия работают пожарные и полиция. Фото: МЧС ДНР

В городе Снежное Донецкой Народной Республики при взрыве отопительного котла погибла женщина. Трагический случай произошел в одном из частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- 17 марта в Снежном по улице Елисеева в частном домовладении произошел взрыв твердотопливного котла, в результате которого погибла гражданка 1983 года рождения, - рассказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве также уточняют, что взрывом в доме были полностью разрушены 2 квадратных метра кирпичной кладки. К устранению последствий чрезвычайного происшествия были привлечены девять человек личного состава МЧС и две спасательных машины.

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