Плотность обстрелов со стороны ВСУ выросла более чем в два раза

Война в Донбассе разгорается с новой силой. Фото: штаб «ООС»
За минувшие сутки территория ДНР подверглась обстрелам со стороны украинских военных 21 раз. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 102 единицы, - говорится в сообщении.
В представительстве уточняют, что противник применил гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Под огнем украинской армии оказались районы поселков Зайцево и шахты имени Гагарина на горловском, село Яковлевка на донецком, а также села Ленинское, Сосновское, Набережное, Украинское, Заиченко, Саханка и Коминтерново на мариупольском направлениях.
- Кроме того, в окрестностях поселка Тарамчук на позициях украинских военных был зафиксирован взрыв, - сообщают наблюдатели.
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