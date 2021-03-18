В ДНР восполнят дефицит врачей

Азы профессии придется постигать в условиях борьбы с пандемией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году обучение в Донецкой Народной Республике завершат более 1200 студентов-медиков. Новое пополнение поможет решить острую проблему нехватки кадров в больницах. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко, выступая в Народном Совете ДНР.

- Подготовка проходит в пяти заведениях - Донецком национальном медицинском университете имени Максима Горького, где готовят врачей, и четырех колледжах, где обучают медсестер и фельдшеров, - рассказал министр.

Руководитель Минздрава также уточнил, что прогнозируемое количество выпускников профильного вуза в этом году составит 731 человек, из них 447 ребят учатся на бюджетной основе. Среднее медицинское образование в Республике получат 472 студента.

Читайте также

В ДНР появятся новые вышки мобильной связи

Еще более сотни действующих на территории Республики будут модернизированы (подробнее)