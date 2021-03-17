В ДНР появятся новые вышки мобильной связи

В Республике хотят улучшить качество связи Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Для улучшения качества мобильной связи и интернета в Донецкой Народной Республике в этом году построят новые базовые станции. А более ста работающих на территории - модернизируют. Об этом сообщил министр связи Республики Игорь Халепа, выступая с отчетным докладом в Народном Совете ДНР.

- В 2021 году планируем строительство нескольких десятков новых и модернизацию более сотни существующих базовых станций мобильной связи. Это позволит снять ряд проблемных вопросов, которые поступили от граждан, - сказал министр.

Игорь Халепа также уточнил, что в прошлом году новые базовые станции уже заработали в Горловке - в районе завода «Истэк», прифронтовых поселках Гурты и Байрак, поселке Контарное в Шахтерском районе, донецких поселках Темрюк и Тепличный, а также селе Васильевка, что под Ясиноватой.

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