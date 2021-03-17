В ДНР программой по воссоединению народа Донбасса воспользовались 70 тысяч жителей

Телефоны «горячей линии» Центра по гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса: +38 (066) 584-85-48; +38 (062) 334-99-09. Фото: МИД ДНР

Около 70 тысяч человек получили помощь в рамках действия гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Она была создана для укрепления культурных, гуманитарных и профессиональных связей, а также оказания бесплатных социальных и административных услуг соотечественникам, проживающим в районах, временно находящихся под контролем Украины. Об этом на пленарном заседании Народного Совета ДНР сообщила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

- За четыре года реализации гуманитарной программы практически 70 тысяч жителей получили столь необходимую им помощь и поддержку, - отметила министр.

Руководитель МИДа также уточнила, что в прошлом году коронавирусные ограничения не позволили реализовать намеченные программой планы в полной мере.

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