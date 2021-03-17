Земли под Дебальцево планируют ввести в сельхозоборот

Посевная кампания в ДНР в этом году охватит более 300 тысяч гектаров сельхозугодий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Земли в районе прифронтового Дебальцево планируют использовать для сельскохозяйственных работ уже в текущем году. Об этом сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артем Крамаренко, выступая перед парламентариями Республики.

- В планах - продолжить введение в оборот земель сельхозназначения. Особое внимание планируем уделить землям в районе Дебальцево. Здесь ведется активная работа, чтобы иметь возможность ввести в эксплуатацию порядка 4 тысяч гектаров, - рассказал министр.

Руководитель профильного ведомства также утонил, что в прошлом году площадь пашни, находящейся в обработке сельскохозяйственников Республики, увеличилась на 2,5 процента. Из них 850 гектаров удалось ввести в оборот только после разминирования саперами.

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