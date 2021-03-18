В ДНР отремонтируют 32 больницы

На сферу здравоохранения в этом году в Республике потратят 1 миллиард рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в 32 лечебных учреждениях Донецкой Народной Республики проведут капитальные ремонты. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов, выступая перед депутатами Народного Совета Республики.

- Правительство утвердило программу на 2021 год, согласно которой запланирован ремонт в 32 больницах, на 99 объектах. Также продолжим закупку медицинского оборудования, компьютерной техники и 40 единиц медицинского автомобильного транспорта для учреждений здравоохранения, - рассказал он.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко сообщил о том, что государственные расходы на сферу здравоохранения Республики в текущем году составят 1 миллиард рублей.

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