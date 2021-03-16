Погода в Донецке: 17 марта солнце будет редко показываться из-за облаков, в середине дня возможен небольшой дождь

В народе верят, что после прилета грачей через месяц обязательно сойдет весь снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 17 марта обещает быть пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Однако солнце все равно будет редко показываться из-за облаков. В середине дня также возможны кратковременные осадки.

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +9 градусов тепла. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков составит в среднем 4 – 8 метров в секунду. Утром обещают порывы до 11 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. С этого дня из теплых стран возвращаются грачи: «Грач на горе – так и весна на дворе». Если птицы прилетели, то через месяц сойдет снег. Также следили за поведением грачей. Когда они собирают хворостинки – это знак, что лето будет солнечное. Если грачи кричат, то погода скоро испортится. Скорее всего пойдет дождь.

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