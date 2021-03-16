Южные поселки ДНР подверглись обстрелам украинских силовиков

Боевики ВСУ открыли огонь по Ленинскому и Украинскому из гранатометов. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования вечером 16 марта открыли гранатометный огонь по южным лесам ДНР Ленинское и Украинское. Об этом сообщило Представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В 18.15 и 18.40 огонь велся со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Павлополь. Всего был сделан 21 выстрел из автоматического гранатомета. Немного ранее в 17.05 был открыт огонь по Ленинскому. Сделано 25 выстрелов также из АГС.

Напомним, что сегодня проводилось заседание участников Контактной группы. Во время переговоров армия Киева также открывала огонь из гранатометов по селам ДНР. Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения не поступала.

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