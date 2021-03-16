ВСУ перебросили в Донбасс зенитные комплексы и десятки танков. Фото: пресс-центр штаба ООС

Вооруженные силы Украины в Донбассе получили подмогу в виде нового тяжелого вооружения. На железнодорожных станциях замечено размещение зенитных ракетных комплексов, танков и самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.

— Нашей разведкой выявлено размещение тяжелого вооружения на железнодорожных станциях: в Артемовске, к северу от Горловки – два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» и 22 танка Т-64; в селе Зачатовка, Волновахский район – пять самоходных артиллерийских установок «Акация», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Донбассе сейчас наблюдается эскалация вооруженного конфликта. Украинские военные со страхом обсуждают будущее наступление. Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», почему соединения ВСУ на передовой срочно доукомплектовываются «пушечным мясом».

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