Пушилин: Историческая судьба Крыма и Донбасса – только вместе с Россией

Глава ДНР прибыл с визитом в Симферополь для участия в торжественных мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма с Россией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что жители Донбасса и Крыма достойно ответили на попытки Украины разорвать исконные связи регионов с Россией. Об этом он заявил в своей речи на торжественном собрании по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией.

— Донбасс, как и Крым, достойно ответил на попытки украинских неонацистов разорвать исконные связи с Россией. Мы по сей день продолжаем отстаивать свой выбор и горячее стремление вернуться к своим историческим корням, — цитирует слова Пушилина пресс-служба Главы ДНР.

Семь лет назад Крым одержал свою историческую победу. С тех пор полуостров держит курс на стабильность и процветание. И Республика также стремится к этому.

— С нами ваша поддержка, помощь верных друзей и единомышленников. И самое главное – это желание граждан Республики. Мы объединены общей целью – прочно связать свое будущее с российским народом. Наша историческая судьба – только вместе с Россией, — добавил Глава ДНР.

Отмечается, что в торжественном собрании также приняли участие Глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель полпреда Президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, депутаты, сенаторы, члены правительства, руководители органов исполнительной власти Российской Федерации, а также бойцы и командиры народного ополчения.

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