В ДНР закрыли 17 госпитальных баз лечения пациентов с COVID-19

Для больных коронавирусом в начале пандемии в ДНР было оборудовано 39 госпитальных баз Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике работает всего 22 госпитальные базы для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Оприщенко.

— Сейчас заболеваемость сходит на нет. Все чаще встречается легкая форма. Мы постепенно закрываем госпитальные базы. На сегодняшний день функционируют 22 базы, закрыты еще четыре, где не лежат пациенты, нуждающиеся в кислородной или реанимационной помощи, — отметил Оприщенко.

Напомним, что в начале пандемии коронавируса в Республике для лечения пациентов с COVID-19 выделили 39 госпитальных баз, оборудованы 3 223 койки, в том числе 700 – для лечения пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

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