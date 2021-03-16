Почти 20 000 военных преступлений совершили украинские власти в Донбассе с 2016 года

Спецкомиссия собрала факты военных преступлений Киева в Донбассе за последние 5 лет Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинских властей в Донбассе с 2016 года сформировала почти 20 тысяч дел. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова во время сегодняшнего пленарного заседания в Народном Совете.

— Уже пятый год осуществляет свою деятельность Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе. За это время в единый реестр базы данных внесено 19 976 записей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по незаконного удержания гражданских лиц было сформировано 62 дела, по факту гибели мирных жителей – 796 дел, по ранению – 1587. Среди них о гибели детей было сделано 83 записи и получения ими ранений в результате обстрелов – 168.

Однако больше всего оформлено дел было за повреждение или разрушение имущества вследствие боевых действий – 17 263 записи.

Напомним, что Специальная комиссия была создана в мае 2016 года. В ней задокументированы все факты военных преступлений украинских властей в Донбассе. Собранные данные планируется использовать в международных судебных инстанциях.

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