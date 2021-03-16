В Азии и Северной Америке могут появиться дипломатические представительства ДНР

В семи странах уже есть представительства ДНР. Фото: Официальный сайт ДНР

В 2020 году одним из направлений работы Министерства иностранных дел ДНР было основание новых представительств государства. Уже велись переговоры с представителями стран Западной и Юго-Восточной Европы, Южной Азии и Северной Америки. Однако в процессе возникли проблемы. Об этом сообщила глава МИД НР Наталья Никонорова.

— Ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, временно приостановили этот процесс. Тем не менее работа в этом направлении активизируется параллельно с ослаблением ограничений, — пообещала Никонорова.

Напомним, что на данный момент представительные центры ДНР открыты в семи странах, а именно: Италии, Бельгии, Франции, Финляндии, Греции и Чехии.

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