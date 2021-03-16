Во время переговоров по Донбассу армия Киева открыла огонь из гранатометов по селам ДНР

Боевики ВСУ использовали АГС и РПГ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Во время сегодняшнего раунда переговоров подгрупп Контактной группы ВСУ открыли огонь из гранатометов по селам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелы населенных пунктов Республики производились с разных позиций ВСУ на подконтрольной им территории. Первый огонь в 10.50 последовал из Павлополя, в 11.25 – Гнутово и 12.35 – Водяное. Боевики целились в районы сел на юге (Сосновское и Заиченко) и западе (Ленинское) ДНР.

Также около 11.57 был зафиксирован взрыв в районе населенного пункта Тарамчук.

Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

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