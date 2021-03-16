Украина сорвала переговоры Контактной группы по политическим вопросам

В ЛНР отметили, что Киев не заинтересован в мирном решении конфликта Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодняшнее заседание Контактной группы по политическим вопросам было сорвано украинской стороной. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на Минских переговорах Мария Ковшарь.

— Такая позиция Украины полностью блокирует возможность работы над политическими аспектами урегулирования и доказывает, что Киев не заинтересован в мирном решении конфликта, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Украина начала заседание с очередной провокации для его срыва. Делегаты второй стороны потребовали отстранить от переговоров общественных экспертов Донбасса. Однако, не добившись от координатора удовлетворения своих требований, украинская сторона «довела ситуацию до абсурда» и прекратила переговоры.

Напомним, что 16 марта было запланировано провести очередной раунд Минских переговоров для рассмотрения нерешенных вопросов предыдущей встречи. Речь идет об использовании новых КПП на линии соприкосновения, получить объяснение от украинской стороны о нарушениях ВСУ режима прекращения огня и обсуждение нового проекта урегулирования конфликта в Донбассе.

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