COVID-19 за сутки выявили еще у 231 жителя ДНР

Накануне в ДНР провели 756 исследований для определения коронавирусной инфекции у пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике ежесуточный прирост больных коронавирусной инфекцией составил 231 пациент. При этом 292 человек сняли с учета после выздоровления, летальных случаев – 9. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

— За последние сутки в ДНР проведено 756 исследований, из них выявлено 226 случаев заболевания и у 5 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было официально зарегистрировано и подтверждено 26 719 случаев инфицирования. Лечение от COVID-19 продолжают 5 662 пациента, выздоровели 18 920 человека, летальных случаев – 2 137.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах

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