За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. Обстрел велся на двух направлениях – донецком и мариупольском. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Жабуньки, Александровка, Саханка, Ленинское. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 28 единиц, — говорится в сообщении.Уточняется, что противник использовал гранатометы разных типов, снайперское и стрелковое оружие, а также вооружение бронетранспортера или боевой машины.Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледствием установлено: Офицер из 59-й бригады ВСУ виновен в гибели на минах троих украинских десантниковВ Донбассе начальник инженерной службы батальона не отметил на дороге места минирования (подробнее)