Глава ДНР прибыл в Крым на празднование годовщины Референдума

Глава ДНР приехал с делегацией в Крым на празднование годовщины Референдума. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Официальная делегация Донецкой Народной Республики во главе с руководителем государства Денисом Пушилина прибыла в Республику Крым на празднование годовщины воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

— Делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым Российской Федерации, — говорится в сообщении.

16 марта состоится церемония вручения госнаград ДНР и Республики Крым. 18 марта в честь семилетия Русской весны пройдут торжественные мероприятия, организованные мотоклубом «Ночные волки». Речь идет о традиционном мотопробеге и праздничной программы у подножья горы Гасфорта.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Больше 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. Спустя два дня в Москве был подписан исторический документ. Он заверяет принятие двух новых субъектов – Республики Крым и Севастополя – в состав Российской Федерации.

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