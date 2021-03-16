В ДНР заявили о росте экспорта в 2020 году

Наибольший рост показал экспорт жиров и масел, а также продукты растительного происхождения. Фото: Минагропом ДНР

Экспорт сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и напитков вырос на 37,3%, по сравнению с 2019 годом

Согласно отчету министра агропромышленной политики и продовольствия Артема Крамаренко за 2020 год, экспорт сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и напитков из ДНР в 2020 году вырос на 37,3%, по сравнению с предыдущим. Об этом глава ведомства отметил в своем выступлении на заседании Народного Совета.

— В 2020 году общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции, а также пищевых продуктов составил 105,2 млн долларов США, что больше на 37,3 % данного показателя в 2019 году, — рассказал Крамаренко.

Наибольший рост показал экспорт жиров и масел животного или растительного происхождения. Показатели выросли в 5 раз по сравнению с 2019 годом. А также продукты растительного происхождения – в 2,2 раза.

Ранее сообщалось, что по данным министерства доходов и сборов ДНР за 11 месяцев 2020 года страна экспортировала товары на сумму 50 млрд рублей.

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