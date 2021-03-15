В Мариуполе пьяная переселенка из Донецка побила директора школы, завуча и классного руководителя

Светлана живет с таким же вечно пьяным сожителем. Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе пьяная мать второклассника 32-летняя Светлана Алиева устроила потасовку в школе №34. Пострадали педагоги.

Завуч Валентина Бабенко пыталась препятствовать, чтобы Светлана, которая еле держалась на ногах, попала в школу. Мамаша ударила педагога в лицо кулаком. Разбила нос и попала в висок. В итоге завучу помимо лечения ран понадобилась консультация невропатолога. Пострадала и классный руководитель, которую Светлана дернула за руку и вывихнула плечо. Все происходило под дикие крики и отборный мат на глазах у детей. Дошла очередь и до директора.

- Родительница полезла руками мне в лицо, сорвала очки, маску, вцепилась в свитер, который порвала. Я оттаскивал женщину от двери, в итоге она упала, - рассказал городскому порталу Мариуполя Александр Литвинский.

Ему пришлось скрутить Светлане руку. И удерживать женщину на полу до приезда полиции.

В Кальмиусском районе Светлана живет с 2014-го, когда переехала из Донецка. И все это время, по словам родителей, ведет асоциальный образ жизни и пьет. Ребенок сменил не одну школу.

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