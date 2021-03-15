Погода в Донецке: 16 марта будет облачно и до 6 градусов тепла

В Донецке будет облачно и ветрено Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

16 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно. Температура воздуха утром +1…+2 градуса. Днем – до 6 градусов тепла. Вечером +2…+3 градуса. Восточный ветер будет дуть скоростью от 6 до 8 м/с. Порывами – до 14 м/с.

Православная церковь в этот день почитает мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые около 308 года пострадали за христианскую веру в городе Амасии Понтийской. В народном календаре дата получила название Евтропиев день, Василиск-Евтропий, Евтропий – снег топит. Приметы на день подскажут, какой будет весна. Считалось, что будет теплая погода, если птицы чистят перья, купаются в лужах и собираются под крышей домов. Гуси высоко летят – к полноводью, низко – воды будет мало. Если в небе сплошные длинные полосы облаков, то нужно ждать усиления ветра. Облачная погода принесет дожди.

По прогнозам синоптиков в первой половине дня 17 марта будет дождь. А во второй половине выглянет солнышко и потеплеет до +9 градусов. Ночью около нуля градусов, а вечером до 2 градусов тепла. Южный ветер будет дуть скоростью до 11 м/с.

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