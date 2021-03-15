Десятки тысяч жителей Шахтерска останутся без воды из-за аварии

Ремонт будет идти на трубопроводе диаметром 800 миллиметров. Фото:КП «Вода Донбасса»

Более 44 тысяч абонентов в Шахтерске останутся без воды 16 и 17 марта в связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе «ЕФС — Ново-Стожковский ВУ». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.

Без воды останутся жители территории от микрорайона «Восточный» до центральной части Шахтерска. А также те, кто проживает в районе шахт №30, 16, 31, 15, 12, в поселке шахты Фоминская, центральной городской больницы и в старой части города.

Помимо этого, на 30% будет сокращена подача воды абонентам поселков Ольховчик, Стожковское и частично поселка Московское.

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