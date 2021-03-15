Денис Пушилин: Армия боеспособна и готова к любому развитию событий

Глава ДНР пообщался с бойцами в неформальной обстановке. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 15 марта, Глава ДНР Денис Пушилин побывал на полигоне в прифронтовой Горловке. Там танкисты отрабатывали упражнения по вождению и огневой подготовке, а мотострелки – по тактике. Денис Пушилин отметил высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров.

- Армия боеспособна и готова к любому развитию событий, – заявил верховный главнокомандующий.

Он передал Народной милиции первую партию автомобилей повышенной проходимости УАЗ «Патриот Пикап».

- Государство понимает необходимость повышения технического оснащения армии, но не менее важно заботиться о социальных гарантиях военнослужащих. Сейчас в профильном комитете Народного Совета рассматриваются изменения в порядок нормативного регулирования сферы соцобеспечения военнослужащих, – сказал Денис Пушилин.

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