Насколько в ЛНР с июля вырастут выплаты регрессникам

Выплаты пострадавшим на производстве увеличатся на 20 процентов. Фото: ФССНСБ ЛНР

Правительство ЛНР приняло постановление об увеличении с 1 июля 2021 года размера страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также членам их семей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики ЛНР.

- Предусмотрено увеличение страховых выплат с использованием коэффициента перерасчета 1,2, - рассказал руководитель Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ЛНР Юрий Калиничев.

Известно, что пересчет затронет порядка 32 тысяч жителей.

Напомним, что с 1 июля в ЛНР повысят почти все виды социальных пособий, пенсии и зарплаты работникам госучреждений.

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