В ДНР цена на литр 95-го бензина превысила 50 рублей

РТК «порадовала» водителей новыми ценами. Фото: vk.com/gp_rtk

15 марта на АЗС Донецкой Народной Республики вновь поднялись цены на бензин, дизтопливо и газ. И это второе повышение за месяц. Предыдущее было 1 марта.

В сети заправок госпредприятия «Республиканская топливная компания» стоимость литра бензина марки АИ-95 сначала выросла с 47 до 49 рублей, а сейчас – до 51. АИ-92 подорожал с 46 рублей до 48 и теперь - до 50 рублей.

По сравнению с февралем литр дизтоплива стал дороже на 2 рубля, и составляет 51 рубль. На 2 рубля выросла цена и газа – до 30 рублей.

Новость, мягко говоря, «огорчила» даже самых стойких автомобилистов.

- Опять? Неужели! Теперь ждем зарплат российских, - прокомментировал Дмитрий Бекленищев.

- А причем тут компания? То, что растаможка стала дороже, никого не интересует. Или РТК в ноль работать? – "успокоил" Сашка Степаненко.

Дорожает топливо и в России. В Ростовской области бензин, дизтопливо и газ лишь на 1-2 рубля дешевле, чем в ДНР.

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