В ЛНР повышение размеров пособий в июле не коснется двух видов помощи

Сейчас единовременное пособие при рождении ребенка составляет 22 тысячи рублей. Фото: МВД ДНР

Повышение размеров социальных пособий, которое запланировано на июль 2021 года не коснется только двух видов помощи из 16. Об этом сообщила начальник управления Министерства труда и социальной политики ЛНР Наталия Корякина.

- Без изменений останется единовременное пособие при рождении ребенка в связи с тем, что повышение было в январе. Сейчас размер выплаты составляет 22 тысячи рублей. Также на прежнем уровне останется ежемесячное пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, - рассказала Корякина.

Напомним, что право на пособие по уходу за инвалидами и пожилыми людьми имеют жители трудоспособного возраста, которые при этом не работают и не учатся на дневной (очной) форме обучения. Периоды получения пособия засчитываются в страховой стаж для назначения и перерасчета пенсий.

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