Сегодня днем украинские боевики обстреляли пригород Донецка и село на юге ДНР

По Александровке стреляли из пушек БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Снайперский огонь со стороны позиций украинских военных замечен на юге ДНР в районе села Саханка. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 12.00 со стороны села Широкино зафиксирована работа снайпера, – сказано в сообщении.

Кроме того, в 12.20 со стороны подконтрольного ВСУ города Марьинка в направлении поселка Александровка на юго-западе Донецка было сделано шесть выстрелов из орудия БМП-2.

Пока не поступало сведений о последствиях обстрелов.

По данным разведки ДНР, огонь по Саханке велся с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. А напротив Александровки находятся позиции 28-й отдельной механизированной бригады.

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