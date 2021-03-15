Жителя Алчевска, который передавал СБУ сведения о Народной милиции ЛНР, посадили в тюрьму на 12 лет

Жителя Алчевска осудили за совершение государственной измены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный Суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

Сотрудники СБУ завербовали жителя Алчевска в марте 2019 года, когда тот находился на подконтрольной Киеву территории Луганщины. Около года мужчина передавал своему куратору информацию о дислокации объектов Народной милиции ЛНР и передвижении военной техники. Алчеевец также пытался поступить на службу в армию, чтобы иметь доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Но этот замысел был раскрыт сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР.

В Генпрокуратуре отметили, что подсудимый вину в преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. А в ходе предварительного следствия активно способствовал раскрытию агентурной сети СБУ.

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