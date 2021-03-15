В Донецке сократится подача воды в пяти районах

Донецкая фильтровальная станция находится вблизи Ясиноватой. Фото: КП «Вода Донбасса»

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР сообщили, что с 16 по 17 марта в пяти районах Донецка сократится подача воды в связи с плановыми работами на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

- В связи с выполнением плановых работ на энергетическом оборудовании ДФС 16 марта временно приостановит свою работу. Возможно сокращение подачи воды до 20 процентов в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском районах Донецка с 08:00 16 марта до 17 марта, – сказано в сообщении.

Также в этот период будет полностью прекращена подача холодной воды в поселок Васильевка Ясиноватского района.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.

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