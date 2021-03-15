В Донецке на пожаре погиб 63-летний мужчина

В Донецке и Макеевке тушили пожары в частных домах. Фото: МЧС ЛНР

В минувшее воскресенье, 14 марта, на пожарах в ДНР погиб один житель, еще один пострадал от огня и дыма. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Ленинском районе Донецка в результате пожара погиб житель 1957 года рождения. Происшествие случилось в частном доме на улице Каменоломной, - сказали в МЧС.

Огонь уничтожил домашние вещи и мебель на площади 6 кв. метров и деревянный оконный блок.

Тем временем, в Макеевке пострадал от огня и дыма 60-летний мужчина. Он находился в летней кухне дома по улице Серова в Кировском районе. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение Донецка.

Всего за день в ДНР ликвидировано 8 пожаров: в Донецке – 1, в Макеевке – 3, в Енакиево – 2.

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