Украинские боевики обстреляли из гранатометов Молодежное, которое расположено к югу от Золотого

По Молодежному стреляли из автоматических гранатометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ВСУ 14 марта один раз нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелу подвергся район поселка Молодежное, который расположен между Первомайском и Золотым. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и автоматического станкового гранатомета АГС-17.

Тем временем, Народная милиция ЛНР ожидает интенсивные минометные обстрелы с позиций ВСУ в районе села Троицкое. Это дебальцевское направление, где находится стык войск ДНР и ЛНР.

- Нашей разведкой получены сведения о том, что командир 59-й отдельной мотопехотной бригады Геннадий Шаповалов отдал указание на приведение в полную боевую готовность минометных подразделений на участке ответственности 10-го батальона в районе села Троицкое, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики ЛНР Яков Осадчий.

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