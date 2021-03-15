Сегодня под Донецком на один день откроется гуманитарный коридор

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР сегодня, 15 марта, возобновят пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях.

В минувшую пятницу КПВВ в обе стороны пересекли 206 человек и 36 автомобилей.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ездить на Украину через территорию России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что может быть в Донбассе 15 марта 2021 года и почему все обсуждают эту дату

Начнется ли большая война, усилятся обстрелы или все перенесется на конец месяца – варианты развития событий в ДНР (подробнее)