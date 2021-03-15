Сегодня под Донецком на один день откроется гуманитарный коридор

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Власти ДНР сегодня, 15 марта, возобновят пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.
Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.
Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях.
В минувшую пятницу КПВВ в обе стороны пересекли 206 человек и 36 автомобилей.
Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ездить на Украину через территорию России.
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