Глава ДНР Денис Пушилин на Масленицу получил в подарок пряничный самовар от жителей Дмитровки

Подарок вручили работники школы, для которой по поручению Главы ДНР было выделено финансирование для оснащения компьютерного класса. Фото: ОДДР

В городах и районах Донецкой Народной Республике 14 марта прошли народные гуляния по случаю проводов Масленицы. На одних из них побывал Глава государства Денис Пушилин. В этот день он посетил село Дмитровка Шахтерского района, где ему местные жители вручили необычный подарок – пряничный самовар. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Известно, что самовар ему вручили работники местной школы, для которой было выделено финансирование по поручению Главы. Это был их знак благодарности за заботу об учебном заведении.

— Перечень проблем был гораздо больше, поэтому благодарить рано. Первоочередным вопросом было оснащение школы необходимым оборудованием, включая укомплектование компьютерного класса. С этим мы справились, — сказал Денис Пушилин.

Кроме того, глава государства добавил, что в 2021 году в Дмитровке обещают еще решить проблему с ремонтом дорог и налаживанием сигнала телевещания.

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