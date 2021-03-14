Луганский цирк открылся после карантина

Если ажиотаж среди зрителей не пропадет, то показ шоу могут продлить еще на неделю. Фото: архив КП Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

13 марта Луганский государственный цирк показал первое представление после вынужденного долгого перерыва. В нем участвовали артисты из ЛНР и России.

В программу вошли номера различных цирковых жанров: выступления акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов, дрессированной носухи и веселого клоуна. Сопровождалось все это красочными танцевальными номерами балета Луганского цирка.

— Шоу очень красивое и порадует зрителей. Я ожидаю от премьеры, прежде всего, того, что наш луганский зритель, наши луганчане наконец побывают в цирке, посмотрят прекрасное шоу, которое к нам, к сожалению, добиралось очень непросто, — рассказал директор цирка Дмитрий Касьян.

Под сложностями Касьян подразумевал погодные условия в Москве. Так что длительное время российские артисты цирка не могли добраться до ЛНР. Но, по его словам, коллектив луганского цирка приложили максимум усилий для того, чтобы это шоу луганчани все-таки увидели.

Напомним, что цирк некоторое время не работал из-за введения в ЛНР карантинных противоэпидемических мер. Даже после открытия в зале должны соблюдаться противоэпидемиологические меры. Рассадка зрителей проводится с учетом социальной дистанции, обязательно соблюдение масочного режима и наличие антисептика.