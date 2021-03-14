В ЛНР призвали бойцов ВСУ не выполнять преступные приказы командиров

В ЛНР предупредили, что усиление огневой активности со стороны ВСУ не останется безнаказанным . Фото: Минобороны Украины

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий обратился к военным ВСУ. Он призвал их отказаться от выполнения преступных приказов и прекратить обстрелы территории республики. Иначе это может повлечь ответный огонь со стороны защитников ЛНР.

— Мы в очередной раз призываем украинских солдат отказаться от выполнения преступных приказов и прекратить обстрелы территории нашей Республики с целью сохранения своих жизней и здоровья, — говорится в сообщении.

Напомним, что на днях Народная милиция ЛНР была вынуждена пресечь огневую активность противника, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. В результате была подавлена позиция ВСУ в районе населенного пункта Катериновка.

По данным оборонного ведомства, тогда были ранены три военнослужащих с украинской стороны. Их в срочном порядке, воздушным транспортом эвакуировали в военный госпиталь Харькова.

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