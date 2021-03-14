Народная милиция ЛНР ожидает интенсивные минометные обстрелы с позиций ВСУ

Украинская сторона по-прежнему не желает урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем. Фото: пресс-центр штаба ООС

Согласно данным, полученным в ходе разведки, вооруженные формирования Украины готовятся к интенсивному минометному обстрелу. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Нашей разведкой получены сведения о том, что военный преступник командир 59-й отдельной мотопехотной бригады полковник Геннадий Шаповалов отдал указание на приведение в полную боевую готовность минометных подразделений на участке ответственности 10-го батальона в районе населенного пункта Троицкое, — говорится в сообщении.

В связи со сложившейся обстановкой оборонное ведомство ЛНР ожидает массированной атаки на данном направлении. Осадчий предупредил украинских командиров, что усиление огневой активности не останется безнаказанным.

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