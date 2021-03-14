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Политика14 марта 2021 14:14

Беспилотник ВСУ со взрывчаткой должен был ударить по позициям Народной милиции ДНР

Однако военнослужащие Народной милиции сорвали попытку украинской армии нанести удар
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Войска Киева запустили беспилотник со стороны подконтрольного Украине поселка Водяное. Фото: архив Народной милиции ДНР

Военнослужащие Народной милиции ДНР предотвратили попытку ВСУ нанести удар по позициям защитников Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления оборонного ведомства Эдуард Басурин.

— Умелыми действиями расчета станции радиоэлектронной борьбы «Террикон М2Н», разработанной нашими специалистами, созданы помехи каналам управления и навигации беспилотного летательного аппарата, в результате чего взрывное устройство сброшено вдалеке от наших позиций, — говорится в сообщении.

В результате беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе села Ленинское, что находится на юге Республики.

Напомним, что накануне в ДНР сообщили об уничтожении беспилотника вооруженных формирований Украины. С его помощью украинские военные корректировали минометный огонь по поселку Луганское к югу от Донецка.

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