Боевики Киева сбросили самодельную взрывчатку с беспилотника на юге ДНР

Взрывчатку сбросили с беспилотника в районе населенного пункта Ленинское. Фото: архив Народной милиции ЛНР

Вооруженные формирования Украины около 12 часов дня запустили беспилотник с самодельным взрывным устройством на борту. Как сообщает Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, снаряд упал на юге Республики, в районе села Ленинское.

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:15 – н.п. Водяное – н.п. Ленинское: зафиксирован пролет БПЛА сбросивший СВУ, — говорится в сообщении.

Информация о жертвах или повреждениях инфраструктуры не поступала.

Напомним, накануне днем военнослужащие ДНР уничтожили еше один беспилотный аппарат противника. Боевики ВСУ с его помощью корректировали огонь по поселку Луганское, что находится к югу от Донецка.

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