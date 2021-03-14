ВСУ спрятали военную технику за домами мирных жителей Светлодарска

Также в ОБСЕ недосчитались тяжелого вооружения ВСУ в местах хранения. Фото: пресс-центр штаба ООС

Боевики вооруженных формирований Украины спрятали за домами мирных жителей Светлодарска военную технику. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

— В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ отмечено нахождение боевой машины пехоты БМП-2 в жилом районе населенного пункта Светлодарск, — говорится в сообщении.

В Народной милиции напомнили, что размещение вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Кроме того, международные наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали отсутствие тяжелого вооружения ВФУ в местах его хранения. Пропали противотанковые пушки, самоходные и буксируемые гаубицы и самоходные артиллерийские орудия.

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