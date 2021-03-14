Больше трех тысяч жителей на востоке ДНР остались без водоснабжения

Свыше 3000 абонентов остались без водоснабжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселках Горное и Зуевка, что находятся к востоку от Харцызска, прекратили подачу воды из-за аварии на трубопроводе. Около трех тысяч человек остались без водоснабжения. Об этом сообщила в оперативной сводке пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

—13 марта г. Харцызск, пос. Зуевка – прекращение водоснабжения вследствие выхода из строя задвижки на трубопроводе диаметром 600 миллиметров. Без водоснабжения осталось 3170 абонентов пос. Зуевка и пос. Горное, три социальных объекта, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что последствия аварии на трубопроводе устранят в кратчайшие сроки. Начать ремонтные работы планировалось с сегодняшнего утра.

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